Prager Börse schließt erneut im Plus

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Mittwoch erneut fester geschlossen. Der PX stieg um weitere 0,23 Prozent auf 1.063,02 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,47 (Vortag: 0,42) Mrd. tschechischen Kronen.

In den Fokus rückten am heutigen Handelstag Zahlen aus der Industrie. So fiel laut Daten des tschechischen Statistikamts die unbereinigte Industrieproduktion im Dezember um 1,4 Prozent zum Vorjahresmonat. Bereinigt sei die Produktionsmenge um 1,8 Prozent gestiegen, erklärte Behörden weiter. Experten der Erste stellten fest, dass sich Tschechien langsam wieder einem stabilen Wachstum annähere.

Unter den Einzelwerten rückten Moneta Money Bank in den Vordergrund: Die Aktien gewannen am Mittwoch 1,6 Prozent, nachdem das Unternehmen neue Zahlen vorgelegt hatte. Der Jahresgewinn 2018 war um 7,1 Prozent zum Vorjahr nach oben geklettert.

