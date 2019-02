Ski-WM: Kanadierin Grenier erlitt bei Sturz Unterschenkelverletzung

Aare (APA) - Die kanadische Skirennläuferin Valerie Grenier hat sich am Mittwoch bei einem Sturz im Damen-Abfahrtstraining der Alpinski-WM in Aare eine schwere Unterschenkelverletzung zugezogen. Die 19. des Super-G von Dienstag wurde in das Krankenhaus nach Östersund gebracht.