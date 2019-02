Radsport: Toursieger Thomas startete Saison bei Valencia-Rundfahrt

Orihuela (APA/AFP) - Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas ist am Mittwoch mit einem 13. Platz im Einzelzeitfahren der Valencia-Rundfahrt in die Rad-Saison gestartet. Den Sieg in Orihuela (10,2 km) sicherte sich der Norweger Edvald Boasson Hagen. Innsbruck-Weltmeister Alejandro Valverde aus Spanien wurde Achter.

Der Brite Thomas bekräftigte, dass er den Giro d‘Italia heuer nicht fahren und sich ganz auf die Tour konzentrieren wolle. Auch sein Sky-Teamkollege Christopher Froome hat sich den Tour-Sieg zum Ziel gesetzt, es wäre sein fünfter.

Der Niederösterreicher Hermann Pernsteiner bestreitet im Bahrain-Trikot schon seine zweite Rundfahrt des Jahres nach der Tour Down Under. Der Bergspezialist wurde am Mittwoch 49. (+44 Sek.).