Budapester Börse dreht vor Schluss in Gewinnzone

Budapest (APA) - Die Budapester Börse hat am Mittwoch im Plus geschlossen. Gegen Ende des Handels drehte der ungarische Leitindex BUX in die Gewinnzone und schloss um 0,3 Prozent fester bei 40.597,26 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 7,0 (zuletzt: 8,7) Mrd. Forint.

Untern den Schwergewichten im BUX zeigte sich ein positiver Trend. Die Aktien der OTP Bank stiegen um 0,97 Prozent, nachdem das Geldhaus angekündigt hatte, einen 87-prozentigen Anteil der Mobiasbanca, einer Tochter der Societe Generale, in Moldawien zu erwerben.

Für die Wertpapiere von MOL ging es indes um 0,43 Prozent aufwärts. MTelekom stiegen um 0,75 Prozent. Die Aktien des Pharmakonzern Gedeon Richter verloren dagegen 1,12 Prozent.

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

~

aktuell zuletzt MTelekom 472,5 469 MOL 3.246 3.232 OTP Bank 11.470 11.360 Gedeon Richter 5.735 5.800 ~

