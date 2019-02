Wiener Rentenmarkt am Nachmittag behauptet

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Mittwoch im Späthandel kaum verändert gezeigt. Die Kurse der wichtigsten Benchmark-Anleihen bewegten sich im Tagesverlauf nur geringfügig. Auch der deutsche Bund-Future notierte behauptet.

Gestützt wurden die Anleihen von schwache Daten aus der deutschen Industrie, hieß es am Markt. Die Auftragseingänge sind im Dezember um 1,6 Prozent gefallen, während Ökonomen mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Nach Einschätzung der Helaba-Analysten wäre ein Auftragsplus nötig gewesen, um die konjunkturellen Zweifel am Markt zu zerstreuen.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Daten zu Handelsbilanz und Produktivität wirkten sich nicht merklich am Markt aus. In den USA stehen nun nach und nach die wegen dem Regierungsstillstand verschobenen Zahlenveröffentlichungen an.

Um 17.15 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 165,51 um 2 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (165,49). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 165,55. Das Tageshoch lag bisher bei 165,68, das Tagestief bei 165,37, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 31 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 421.006 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,24 (zuletzt: 1,23) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,39 (0,39)Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,19 (-0,20) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,45 (-0,45) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 48 (zuletzt: 45) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 33 (33) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 18 (18) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 15 (15) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 106,01 106,50 1,24 106,38 106,68 Bund 28/01 10 0,75 103,20 103,25 0,39 103,23 103,3 Bund 23/03 5 0,00 100,86 101,03 -0,19 100,98 101,03 Bund 20/01 2 3,90 106,21 106,38 -0,45 106,35 106,33 ~