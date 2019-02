US-Delegation reist nächste Woche nach China

Washington (APA/dpa) - Im Handelsstreit zwischen den USA und China will eine hochrangige US-Delegation unter Führung von Finanzminister Steven Mnuchin in der nächsten Woche nach China reisen. In der vergangenen Woche hatte es auf ähnlicher Ebene Gespräche in Washington gegeben.

Beide Seiten befinden sich derzeit im Stadium eines Waffenstillstandes in ihrem Handelskrieg. Bis Ende März soll es nicht zu weiteren Sonderzöllen und nicht zu einer Erhöhung von Zöllen kommen.

„Wir unternehmen enorme Anstrengungen, um diese Deadline einzuhalten einen Deal zu bekommen“, sagte Mnuchin am Mittwoch im Sender CNBC. „Das ist unser Ziel“, betonte er. Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, er wolle ein „umfassendes Abkommen“. In dem Streit geht es unter anderem um aus US-Sicht problematische Zuwendungen des Staates an chinesische Firmen, erzwungenen Technologietransfer, den Diebstahl geistigen Eigentums und andere unfaire Praktiken, die Washington den Chinesen vorwirft. Ziel sei es unter anderem, das riesige Handelsdefizit mit China zu verkleinern.

Die USA hatten China im vergangenen Jahr mit Sonderzöllen auf Waren im Wert von 250 Mrd. Dollar (218,9 Mrd. Euro) überzogen - das sind die Hälfte aller Exporte aus China in die USA. Peking hatte sich mit Vergeltungszöllen und weiteren Maßnahmen gewehrt. Unabhängige Experten gehen davon aus, dass der Streit ein geringeres Wachstum in den beiden größten Volkswirtschaften der Welt nach sich zieht und damit auch negative Effekte auf die Weltwirtschaft insgesamt haben wird.