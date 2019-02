Warschauer Börse schließt mit Aufschlägen

Warschau (APA) - Die Warschauer Börse ist am Mittwoch erneut fester aus dem Handel gegangen. In den Fokus waren Zahlen zum Wirtschaftswachstum (BIP) und die Entscheidung der polnischen Notenbank gerückt, den Zinssatz unverändert bei 1,5 Prozent zu belassen.

Der WIG-30 stieg um 0,25 Prozent auf 2.754,26 Punkte. Der breiter gefasste WIG legte um 0,28 Prozent auf 61.319,01 Zähler zu.

Die Zinsentscheidung der Zentralbank sei vom Markt erwartet worden, kommentierte die Erste-Group-Analystin Katarzyna Rzentarzewska. Darüber hinaus wurde auch auf das Wirtschaftswachstum für das kommende Jahr eingegangen: 2019 soll die polnische Wirtschaft schwächer anziehen als 2018 (plus 5,1 Prozent). Der BIP-Anstieg werde unter die Marke von vier Prozent Wachstum fallen.

Branchenseitig zeigte sich der Bankensektor überwiegend im Plus. Bank Millennium stiegen um 2,19 Prozent, während sich die Papiere der ING Bank Slaski um geringere 0,62 Prozent erhöhten. Die Mutter der Bank Slaski, ING, hatte am heutigen Tag Zahlen vorgelegt.

Unter den weiteren Werte rückten heute die Papiere der Lotos Gruppe in den Vordergrund. Ihre Aktien gewannen heute 2,37 Prozent, nachdem der Konzern am Vorabend eine Gewinneinschätzung zum vierten Quartal veröffentlicht hatte. Die Jahreszahlen stellt der Konzern am siebenten März vor.

