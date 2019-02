Fußball: Rapid fand Stürmer - Transferfenster mit wenigen Highlights

Wien (APA) - Kurz vor Ende der Winterübertrittszeit in der Fußball-Bundesliga hat noch einmal ein Transfer für Aufsehen gesorgt. Rapid wurde am Mittwoch mit mehrwöchiger Verspätung bei der Stürmersuche fündig und verpflichtete für kolportierte 1,9 Millionen Euro Aliou Badji vom schwedischen Erstligisten Djurgaardens IF. Ansonsten ging das Transferfenster in der Liga ohne ganz große Highlights zu Ende.

Während Badji bei Rapid für neue Impulse sorgen soll, verlor Sturm Graz im Winter einen Leistungsträger. Der ÖFB-Internationale Peter Zulj ging zum RSC Anderlecht. Dafür holten die Steirer unter anderem U21-Teamstürmer Arnel Jakupovic leihweise von Empoli. Auch der zuletzt bei Liefering eingesetzte Salzburg-Profi Gideon Mensah kam auf Leihbasis. Zudem trägt Ivan Ljubic nach seiner Hartberg-Leihe wieder das „Blackys“-Trikot.

Salzburg wiederum verlieh neben Mensah noch weitere Liefering-Talente, so etwa Mergim Berisha zum SCR Altach, Sekou Koita zum WAC und Mohamed Camara zum TSV Hartberg. Fix abgegeben wurden Romano Schmid an Werder Bremen, von wo der Steirer an den WAC verliehen wurde, sowie Reinhold Yabo an Arminia Bielefeld. Der Winter-Abgang des derzeit verletzten Amadou Haidara um kolportierte 18 Millionen Euro an RB Leipzig war schon vor Weihnachten festgestanden.

Ebenfalls vorzeitig kommuniziert wurden die Sommer-Wechsel von Hannes Wolf zu Leipzig und Munas Dabbur zum FC Sevilla. Dafür nahm der überlegene Spitzenreiter schon jetzt Erling Braut Haaland (Molde) und Albert Vallci (Wacker Innsbruck) unter Vertrag. Youba Diarra kehrte aus Hartberg zurück.

Der Zweite LASK setzt künftig auf den von Hoffenheim ausgeliehenen brasilianischen Stürmer Joao Klauss, außerdem kam Stefan Haudum vom Stadtrivalen Blau Weiß Linz. Der Tabellendritte SKN St. Pölten war aufgrund der FIFA-Transfersperre eingeschränkt, immerhin wurde George Davies aus Riga zurückgeholt. Der WAC engagierte neben Schmid und Koita auch Kevin Friesenbichler von der Austria auf Leihbasis, verlor aber Dever Orgill an Ankaragücü.

Die „Veilchen“ ließen neben Friesenbichler auch Lucas Venuto (Vancouver Whitecaps) ziehen, dafür kam der 19-jährige Sterling Yateke (Zentralafrikanische Republik) für die Offensive. Erzrivale Rapid sicherte sich neben Badji die Dienste von Rückkehrer Srdan Grahovac. Im Gegenzug wurden Philipp Malicsek (FAC), Aleksandar Kostic (Nis) und Jeremy Guillemenot (St. Gallen) abgegeben.

Hartberg musste zwar Ljubic an Sturm retournieren, erhielt jedoch immerhin die Leihspieler Camara, Reuben Acquah (Juniors OÖ) und Meris Skenderovic (Hoffenheim) sowie Peter Tschernegg (St. Gallen) und David Cancola (Young Violets). Den Mattersburgern kehrten Barnabas Varga (Lafnitz), Daniel Kerschbaumer und Jefte Betancor (beide Vorwärts Steyr) den Rücken.

Wacker Innsbruck hofft im Angriff auf die leihweisen Neuzugänge Sascha Horvath (Dynamo Dresden) und Muhammed Kiprit (Hertha BSC), wurde allerdings in der Defensive durch den Verlust von Vallci und Dominik Baumgartner (Bochum) geschwächt. Schlusslicht Admira hingegen stärkte die Defensive mit Christoph Schösswendter (Union Berlin), zudem kam Mittelfeldmann Kolja Pusch leihweise von Heidenheim. Der Vorletzte Altach verpflichtete neben Berisha auch den Brasilianer Anderson auf Leihbasis.