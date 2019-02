Chef der Liberalen in Schweden tritt nicht zur Wiederwahl an

Stockholm (APA/dpa) - Im Jänner hatte er noch die blockübergreifende Regierungsvereinbarung in Schweden mit ausgehandelt - jetzt hat der Chef der Liberalen, Jan Björklund, seinen Rückzug als Parteivorsitzender angekündigt. Er werde sich nicht noch einmal um das Amt bewerben, sagte Björklund am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Stockholm.

„Nach zwölf Jahren als Parteichef ist es an der Zeit, den Staffelstab weiterzureichen.“ Dies habe er bereits vor der Einigung mit den Sozialdemokraten, den Grünen und der Zentrumspartei auf eine Regierungsgrundlage entschieden.

Björklund hatte das sogenannte Jännerübereinkommen mit ausgehandelt, das die schwierige Regierungssuche in Schweden beendet hatte. Dabei hatten sich die beteiligten Parteien nach zähen Verhandlungen auf eine Zusammenarbeit über die traditionellen Blockgrenzen hinweg verständigt. Die Liberalen und die Zentrumspartei kooperieren nun beim Budget und bestimmten Sachthemen mit der rot-grünen Minderheitsregierung. Dafür stützten sie den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven bei seiner Wiederwahl am 18. Jänner.

Die Liberalen stimmen im November über ihren neuen Vorsitzenden ab. Wer Björklunds Nachfolger wird, ist noch unklar.