Deutsche Regierung will Verteidigungsausgaben weiter erhöhen

Berlin (APA/dpa) - Trotz eines Milliardenlochs in der mittelfristigen Finanzplanung hat Deutschland der NATO eine weitere Erhöhung der Verteidigungsausgaben zugesagt. In ihrem jährlichen Strategiebericht verspricht die deutsche Regierung den Bündnispartnern, es nicht bei den bereits versprochenen 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bis 2024 zu belassen.

Der dann innerhalb eines Jahrzehnts erreichte Anstieg von 80 Prozent werde „in den Jahren nach 2024 fortgesetzt“, heißt es in dem Bericht, der bereits am Dienstag an die NATO-Zentrale in Brüssel übergeben wurde. Einen Nachweis, in welchen Schritten der Anstieg konkret erfolgen soll, bleibt Berlin der NATO aber schuldig. Die neue Zusage soll offensichtlich vor allem US-Präsident Donald Trump besänftigen, der Deutschland seit vielen Monaten mit scharfen Attacken zu höheren Verteidigungsausgaben zu drängen versucht.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gab öffentlich zunächst keine Bewertung der deutschen Pläne ab. Kurz vor der Abgabe des Papiers hatte er die Regierung in Berlin allerdings noch einmal ermahnt, den eingeschlagenen Weg der Erhöhung der Verteidigungsausgaben fortzusetzen. „Ich erwarte, dass alle Alliierten tun, wozu sie sich verpflichtet haben“, sagte er der Funke-Mediengruppe.

In den sogenannten „Strategic Level Reports“ legen die NATO-Staaten jedes Jahr ihre Beiträge zum Bündnis dar. Deutschland war diesmal das letzte der 29 Mitgliedsländer, das lieferte - mehr als einen Monat nach Ablauf der Abgabefrist am 31. Dezember 2018. Grund war ein hartes Ringen innerhalb der deutschen Regierung, in der sie eine Zwickmühle aufzulösen versuchte.

In der kommenden Woche treffen sich die NATO-Verteidigungsminister in Brüssel. Auch bei der anschließenden Münchner Sicherheitskonferenz werden die Militärausgaben Thema sein.

~ WEB http://www.nato.int/ ~ APA511 2019-02-06/19:18