Skandal um rassistische Fotos in Virginia weitet sich aus

Richmond (Virginia) (APA/dpa) - Der Skandal um rassistische Fotos im US-Bundesstaat Virginia weitet sich aus. Am Mittwoch räumte der Justizminister des Bundesstaates, Mark Herring, die Existenz eines Fotos aus dem Jahr 1980 ein, das ihn als 19-Jährigen mit schwarzer Schminke zeige. Herring entschuldigte sich für das Foto und schloss einen Rücktritt nicht aus.

Er habe sich mit zwei Freunden als Rapper verkleidet, so der Minister. Gespräche in den nächsten Tagen müssten zeigen, ob er seinen Posten weiter ausführen könne oder sollte, hieß es in einer Mitteilung. Das sogenannte Blackfacing - das Dunkelschminken weißer Personen zur Darstellung von Schwarzen, etwa im Theater und zum Fasching - wird als rassistisches Stereotyp kritisiert.

Wegen eines ähnlichen Fotos war bereits der Gouverneur des Bundesstaates, Ralph Northam, unter Druck geraten. Auf einem Bild aus seinem Jahrbuch posiert eine Person in der weißen Kutte des berüchtigten rassistischen Geheimbundes Ku-Klux-Klan neben jemandem mit schwarz bemaltem Gesicht. Northam hatte zunächst erklärt, er sei auf dem Foto zu sehen, später rückte er davon aber wieder ab. Er räumte aber ein, sich in der Vergangenheit Schuhcreme ins Gesicht gemalt zu haben, um bei einem Wettbewerb wie Michael Jackson auszusehen. Zahlreiche Politiker der Demokraten forderten seinen Rücktritt - auch der nun selbst betroffene Justizminister Herring war darunter.

Wenn Northam zurücktreten würde, würde sein Stellvertreter Justin Fairfax nachrücken. Allerdings sieht sich der afroamerikanische Demokrat selbst einer Kontroverse ausgesetzt. Eine Frau wirft ihm sexuelle Belästigung vor, was er bestreitet. Nach Virginias Verfassung hätte als nächstes der Justizminister Anspruch auf den Gouverneursposten. Dass Herring nachrücken würde, gilt angesichts seines Fotos nun als unwahrscheinlich.