Brand in ehemaligem Kaufhaus in Wien-Floridsdorf

Wien (APA) - Ein ehemaliges, leer stehendes Kaufhaus auf der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf ist am Mittwochabend in Brand geraten. Die Feuerwehr musste Alarmstufe Zwei ausrufen. Am Abend war das Feuer bis auf einige Glutnester gelöscht, berichtete ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr der APA.

Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Brünner Straße im Einsatzbereich gesperrt werden. Am Abend wurde sie aber wieder für den Verkehr freigegeben. In der Nähe liegende Gebäude wurden nicht beeinträchtigt.

Das ehemalige Einkaufszentrum ist zwar unbewohnt, doch wird es von Obdachlosen als Aufenthaltsort genutzt. Der ersten Sichtung zufolge wurde aber niemand verletzt.