Getöteter BH-Mitarbeiter - Täter ist türkischer Asylwerber

Bregenz (APA) - Die Polizei hat den 34-jährigen Verdächtigen, der am Mittwochnachmittag einen Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn mit einem Messer getötet haben soll, als türkischen Asylwerber identifiziert. Es handle sich um einen in Vorarlberg geborenen Mann, gegen den nach zahlreichen kriminellen Delikten 2009 ein Aufenthaltsverbot erlassen wurde. 2010 reiste er aus, heuer kam er illegal zurück.

Laut Polizei stellte er am 7. Jänner dieses Jahres einen Asylantrag. Der tödliche Streit mit dem Mitarbeiter der Sozialabteilung der BH Dornbirn drehte sich offenbar um dieses Anliegen. Zur Identität des Opfers machte die Polizei weiter keine Angaben, kündigte aber weitere Informationen für Donnerstag an. Der 34-Jährige sitzt beim Landeskriminalamt in Haft.