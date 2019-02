Fußball: UEFA und ECA verlängerten Kooperationsvereinbarung bis 2024

Rom (APA/dpa) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) und die European Club Association (ECA) wollen ihre enge Zusammenarbeit fortsetzen und haben ihr Memorandum of Understanding bis 2024 verlängert. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin und ECA-Chef Andrea Agnelli unterzeichneten am Mittwoch in Rom die Kooperationsvereinbarung.

Kernpunkte der Zusammenarbeit sind nach Aussage der beiden Organisationen der Kampf gegen Gewalt, Wettbetrug und Doping. Geregelt werden zudem die Entwicklung des Financial Fairplay (FFP) und des internationalen Spielkalenders schon für die Zeit nach 2024.

Der European Club Association gehören 214 Vereine an. Im UEFA-Exekutivkomitee hat die Organisation zwei Plätze. Am Donnerstag soll neben ECA-Chef Agnelli von Juventus Turin noch Nasser al-Khelaifi von Paris Saint-Germain aufgenommen werden. Dies sorgt für kritische Stimmen, da der französische Spitzenclub zuletzt mehrfach gegen die FFP-Regeln verstoßen hatte.