Pentagon verlegt wegen Ankunft von Migranten 250 Soldaten in Grenzort

Austin (Texas) (APA/dpa) - Das US-Verteidigungsministerium verlegt wegen der Ankunft einer größeren Gruppe von Migranten aus Mittelamerika im Norden Mexikos etwa 250 Soldaten von Arizona in einen Grenzort in Texas. Das Heimatschutzministerium habe um Unterstützung für den Grenzübergang in dem Ort Eagle Pass gebeten, teilte ein Sprecher des Pentagons am Mittwoch mit.

Zu den Soldaten gehörten Militärpolizisten, medizinisches Personal sowie Ingenieure, die dabei helfen sollten, den Grenzübergang zu verstärken. Der Sender Fox News, der US-Präsident Donald Trump nahe steht, macht seit Tagen Stimmung gegen die mittelamerikanischen Migranten, die sich auf den Weg Richtung US-Grenze gemacht hatten. Zur Zahl der Menschen gab es verschiedene Angaben. Die Online-Politik-Plattform „Animal Politico“ berichtete, es hielten sich zwei sogenannte Migranten-Karawanen in Mexiko auf - eine mit rund 1.600 Menschen in der Grenzstadt Piedras Negras, eine weitere mit rund 3.800 Menschen im südlichen Bundesstaat Chiapas. Piedras Negras grenzt an Eagle Pass.

Trump hatte kurz vor den Kongresswahlen im November mehrere tausend Soldaten an die Grenze verlegen lassen, weil auch damals mehrere Gruppen von Migranten aus Mittelamerika auf dem Weg dorthin waren. Die Aufgabe der Soldaten besteht darin, den Grenzschutz bei logistischen Dingen zu unterstützen. Sie verlegten in den vergangenen Monaten vor allem Stacheldraht. Migranten festnehmen dürfen sie nicht. Kritiker hatten Trump ein Wahlkampfmanöver vorgeworfen.

Die Migranten stammen vor allem aus Honduras, El Salvador und Guatemala. Sie fliehen vor Gewalt, Elend und wirtschaftlicher Not in ihrer Heimat und wollen in den USA um Asyl ansuchen. Sie kommen in großen Gruppen, weil der Weg durch Mexiko als sehr gefährlich gilt. Die mexikanische Migrationsbehörde erklärte auf Twitter, dass sie seit Mitte Jänner rund 11.890 humanitäre Visa an zentralamerikanische Migranten ausgestellt habe.