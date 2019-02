Pflegerin soll Feuer gelegt haben: Frau droht Einweisung in Anstalt

Wels/Frankenburg (APA) - Eine Pflegerin, die im Juli des Vorjahres im Haus ihrer Klientin in Frankenburg (Bezirk Vöcklabruck) Feuer gelegt haben soll, steht heute, Donnerstag, in Wels vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als Mordversuch und Brandstiftung. Weil die Frau laut Gutachten aber nicht zurechnungsfähig ist, wird die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.

Die 54-jährige Polin soll in ihrem Zimmer und jenem einer 88-jährigen Frau Feuer gelegt haben. Die betagte Dame, ihre Tochter und der Enkelsohn konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Pflegerin wurde später spärlich bekleidet, unterkühlt und offenbar verwirrt in einem nahen Wald gefunden.