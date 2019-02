KV-Verhandlungen für Sozialwirtschaft gehen in die vierte Runde

Wien (APA) - Die Verhandlungen für die rund 100.000 Beschäftigten im privaten Sozial- und Gesundheitsbereich gehen am Donnerstag in die vierte Runde. Nachdem der ÖGB bereits die Streikfreigabe erteilt hat, könnten unverzüglich Protestmaßnahmen folgen, wenn in dieser Runde keine Einigung zustande kommen sollte.

Die Gewerkschaften GPA-djp und vida fordern sechs Prozent Gehaltserhöhung, die Arbeitgeber haben ihr Angebot vorige Woche nach 18 Stunden Verhandlungen auf 2,5 Prozent aufgebessert. Außerdem verlangen die Arbeitnehmervertreter eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich und die sechste Urlaubswoche für alle. Die Arbeitgeber lehnen dies bisher ab, weil sich die Wünsche der Gewerkschaften insgesamt auf über 25 Prozent Mehrkosten summieren würden.