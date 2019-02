Basketball: New York Knicks weiterhin wertvollstes NBA-Team - Forbes

New York (APA/Reuters/AFP) - Die New York Knicks haben seit 2013 nicht mehr das Play-off erreicht, bleiben aber das wertvollste Team der National Basketball Association (NBA). Laut der jährlich erstellten Liste des Business-Magazins Forbes stieg der Wert der Knicks in den vergangenen zwölf Monaten um elf Prozent auf vier Milliarden Dollar (3,50 Mrd. Euro).

Die Renovierung des Madison Square Gardens habe den Knicks weitere Einnahmequellen erschlossen, begründete Forbes den Anstieg. In der am Mittwoch veröffentlichten Rangliste folgen die Los Angeles Lakers (3,7 Mrd. Dollar), der aktuelle Champion Golden State Warriors (3,5 Mrd.), die Chicago Bulls (2,9 Mrd.) und die Boston Celtics (2,8 Mrd.) auf den weiteren Plätzen. Die San Antonio Spurs, das Team des Österreichers Jakob Pöltl, rangieren mit 1,625 Mrd. Dollar (1,42 Mrd. Euro) an der 13. Stelle.

Laut Forbes hat sich der durchschnittliche Wert der 30 NBA-Franchises in den vergangenen fünf Jahren verdreifacht. Hauptgründe dafür sind laut Forbes-Chefredakteur Kurt Badenhausen der seit 2016/17 laufende TV-Vertrag über 24 Milliarden Dollar und der seit 2017 gültige neue Rahmen-Kollektivvertrag.