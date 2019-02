Taliban und afghanische Politiker wollen Gespräche in Doha fortsetzen

Kabul (APA/dpa) - Vertreter der radikalislamischen Taliban und afghanische Politiker wollen ihre Gespräche über die Zukunft Afghanistans und eine politische Lösung des langjährigen Konflikts fortsetzen. Das geht aus einer am Mittwochabend veröffentlichten gemeinsamen Abschlusserklärung hervor, wie der TV-Sender ToloNews berichtete.

Am Dienstag und Mittwoch waren in Moskau Taliban-Vertreter mit einer Delegation von rund 40 afghanischen Politikern zusammengekommen, angeführt vom früheren afghanischen Präsidenten Hamid Karzai. Die Parteien hätten vereinbart, „so bald wie möglich“ das nächste „innerafghanische Treffen“ im Golfemirat Katar abzuhalten. In der Hauptstadt Doha betreiben die Taliban ein halboffizielles Büro.

Das Treffen in Moskau war der bisher bedeutendste Kontakt zwischen hochrangigen afghanischen Politikern und den Taliban seit dem Sturz ihres Regimes Ende 2001. Die Regierung in Kabul war bei den Gesprächen allerdings nicht vertreten. Die Taliban weigern sich weiterhin, direkt mit der afghanischen Regierung zu sprechen, die sie für eine Marionette des Westens halten. Die Taliban führen zudem seit Juli des Vorjahres separate Gespräche mit den USA.