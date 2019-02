Fußball: Schalke nach 4:1 gegen Düsseldorf im Cup-Viertelfinale

Gelsenkirchen (APA) - Schalke 04 ist am Mittwochabend ins Viertelfinale des deutschen Fußball-DFB-Pokals eingezogen. Die Gelsenkirchner setzten sich zu Hause gegen Bundesliga-Konkurrent Fortuna Düsseldorf sicher mit 4:1 durch. Das Spiel stand im Eindruck des Todes von Rudi Assauer, der am Spieltag im Alter von 74 Jahren verstorben war. Beide Teams traten im Gedenken an den früheren Schalke-Manager mit Trauerflor an.

Schalke ging durch einen sehenswerten Schuss von Ahmed Kutucu in Führung (30.). Dazu trafen Verteidiger Salif Sane (48., 87.) und Mark Uth (53.). Bei den Schalkern fehlten die verletzten Österreicher Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf. Bei den Düsseldorfern, denen durch Rouwen Hennings nur der Ehrentreffer gelang (71.), spielten Kevin Stöger und Winter-Neuzugang Markus Suttner durch.