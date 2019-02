Eisschnelllauf: Herzog in Inzell um erste über-kontinentale Medaille

Inzell (APA) - Österreichs Eisschnelllauf-Ass Vanessa Herzog ist bei über-kontinentalen Titelkämpfen der allgemeinen Klasse wie Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften einige Male knapp an einem Medaillengewinn gewesen, hat einen solchen aber eben stets verpasst. Bei den Einzelstrecken-Weltmeisterschaften in Inzell hat die 23-Jährige am Freitag (500 m) und Samstag (1.000) die Chance, erstmals anzuschreiben.

Am knappsten lief es für die Tirolerin vor fast einem Jahr bei Olympia in Pyeongchang ab, wo sie als Vierte über 500 m 0,17 Sek. hinter Bronze blieb. Bei Rang fünf über 1.000 m fehlten Herzog bei ihren zweiten Spielen 49/100. Auf WM-Ebene liegt ihr bisheriges Maximum bei Einzelstrecken-Titelkämpfen mit Rang vier bereits drei Jahre zurück, in Kolomna/RUS 2016 war Herzog über 1.000 m exakt eine halbe Sekunde hinter Rang drei. In Heerenveen 2015 wurde die Wahl-Kärntnerin im Massenstart Fünfte.

Bei diesen zwei Titelkämpfen kam Herzog auf noch insgesamt fünf weitere Top-Ten-Plätze, wogegen es in der für sie schwächeren Saison 2016/17 in den klassischen Disziplinen lediglich zu den Platzierungen 15 (500) und 20 (1.000) gereicht hat. Im Massenstart wurde sie Neunte. Bei Sprint-Weltmeisterschaften war Rang acht 2015 in Astana und 2017 in Calgary das beste Abschneiden der Innsbruckerin. Im Vorjahr in Changchun in China musste sie nach zwei von vier Bewerben aufgeben.

In Bayern ist Herzogs Medaillenchance wegen ihrer starken Saisonleistungen nun so groß wie noch nie. Vier ihrer insgesamt sechs Weltcupsiege - dazu fünf weitere Podestplätze - hat die Sprint-Europameisterin in diesem Winter geholt, wobei einem 1.000-m-Sieg im November in Obihiro zwei 500er-Siege im Dezember in Tomaszow Mazoviecki/POL, einer am vergangenen Wochenende in Hamar folgten. In den Weltbestenlisten 2018/19 nimmt Herzog die Ränge zwei (500) und acht (1.000 m) ein.