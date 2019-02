Feuerwehr rettete Arbeiter im Bezirk Bruck an der Leitha von Kran

Himberg (APA) - Die Feuerwehr hat am späten Mittwochnachmittag einen Arbeiter auf dem Areal einer Baufirma in der Industriestraße in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) von einem Kran gerettet. Der Mann war wegen eines technischen Defekts eingeschlossen. Die Feuerwehren Himberg und Maria Lanzendorf brachten den Arbeiter mit einem Drehleiterfahrzeug in Sicherheit. Er blieb nach Angaben der FF unverletzt.