Auch Societe Generale senkt nach Gewinneinbruch die Ziele

Paris (APA/Reuters) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) kappt nach einem Gewinneinbruch ihre Ziele. Sowohl das mittelfristige Wachstums- als auch das Renditeziel würden verfehlt, teilte SocGen am Donnerstag mit. In der Unternehmens- und Investmentbank, die von dem Einbruch der Finanzmärkte zum Jahresende hart getroffen wurde, setzt die Bank nun den Rotstift an.

Erst am Mittwoch hatte der größere Rivale BNP Paribas seine Mittelfristziele ebenfalls eingedampft und seinen Sparkurs verschärft. Die Turbulenzen an den Finanzmärkten hinterließen tiefe Spuren in der Bilanz von SocGen. Die Erträge fielen im vierten Quartal um 6,3 Prozent auf 5,93 Mrd. Euro. Der Gewinn in der Unternehmens- und Investmentbank hat sich im Schlussquartal mehr als halbiert. Überraschend kamen die Probleme nicht, bereits vor drei Wochen hatte SocGen eine Gewinnwarnung veröffentlicht.

In der Unternehmens- und Investmentbank will SocGen nun 500 Mio. Euro sparen. Der für das Finanzmarktgeschäft zuständige Manager Frank Drouet muss seinen Hut nehmen und wird durch den stellvertretenden Risikochef Jean-Francois Gregoire ersetzt. Die Bank will zusätzliche Geschäftsteile verkaufen oder einstampfen. Das Institut will sich von Bereichen trennen, die für sechs bis sieben Prozent der Bilanzsumme stehen, nachdem bisher ein Ziel von fünf Prozent ausgegeben worden war. In den vergangenen Monaten hat sich SocGen bereits von Banken in Belgien, Bulgarien, Serbien, Moldau und Südafrika getrennt. Der Eigenhandel in Hongkong wurde aufgegeben.

SocGen-Chef Frederic Oudea sagte, die Aussichten für die drittgrößte börsennotierte Bank Frankreichs hätten sich im vergangen Quartal eingetrübt. Er verwies auf die Konjunkturabkühlung in der Eurozone, unerwartet niedrige Zinsen und geopolitische Unsicherheiten wie die Handelskonflikte.

SocGen erwartet nun im Jahr 2020 eine Eigenkapitalrendite (ROTE) von neun bis zehn Prozent, nachdem bisher 11,5 Prozent angestrebt worden waren. Auch das angepeilte Ziel eines Ertragswachstums von drei Prozent werde der Konzern verfehlen. 2018 steigerte SocGen trotz des Ertragseinbruchs im vierten Quartal die bereinigten Einnahmen um 0,6 Prozent auf 25,2 Mrd. Euro, der Nettogewinn stieg um fast 38 Prozent auf 3,86 Mrd. Euro. Im Vorjahr hatten insbesondere Belastungen aus der US-Steuerreform das Ergebnis gedrückt. Die bereinigte Eigenkapitalrendite betrug im vergangenen Jahr 9,7 Prozent.

~ ISIN FR0000130809 WEB http://www.societegenerale.com/ ~ APA081 2019-02-07/09:24