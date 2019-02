Vermisstes Mädchen aus Niederösterreich in der Steiermark aufgetaucht

Horn/Graz (APA) - Eine seit fast einem Monat abgängige 13-Jährige aus Niederösterreich ist am Mittwochabend in der Steiermark aufgetaucht. Das Mädchen wurde in Graz aufgegriffen und wohlbehalten den Erziehungsberechtigten übergeben, teilte die Exekutive am Donnerstag mit. „Zu den Hintergründen sind noch Ermittlungen im Gange“, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage.

Die 13-Jährige war am 8. Jänner als vermisst gemeldet worden, nachdem sie laut Angaben ihres Vaters bei einer gemeinsamen Fahrt auf einer Kreuzung in Horn aus dem Auto gesprungen war. Das Ersuchen um Veröffentlichung von Fotos des Mädchens wurde am Donnerstag widerrufen.