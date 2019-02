Asyl - Kickl wirbt für leichtere Asylaberkennung bei EU-Kollegen

Bukarest (APA) - Im Rahmen des informellen Innenministertreffens in Rumänien will Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) erneut für eine leichtere Aberkennung des Asylstatus werben. Es brauche eine neue Regelung auf europäischer Ebene, um nicht länger in der „perversen Situation“ zu sein, „dass wir warten müssen, bis jemand zuschlägt“, sagte Kickl am Donnerstag vor Beginn der Beratungen in Bukarest.

„Es wäre hilfreich, wenn wir in der Statusverordnung ganz konkret einzelne Straftaten hineinschreiben, zum Beispiel die Vorstufe zur Vergewaltigung, einen Diebstahl oder ähnliche Dinge“, erklärte der Innenminister. Dies könne eine „Orientierungshilfe für die Gerichte“ sein. Die derzeitige Situation halte er jedenfalls für „ungenügend, so kann das nicht weitergehen“. Er wolle sich deshalb mit seinen Kollegen und dem EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos austauschen.

In einer Aussendung brachte Kickl zudem einen neuen Vorschlag vor, ohne diesen näher zu erläutern. Man solle künftig nur Menschen Schutz in der EU anbieten, „die unsere Werte respektieren und etwa Frauen nicht als ihr Eigentum betrachten“.

In Bukarest wollen die EU-Innenminister auch über die blockierten Rettungsschiffe im Mittelmeer beraten. In den vergangenen Monaten mussten Flüchtende immer wieder wochenlang auf NGO-Schiffen ausharren, weil sich kein Land bereit erklärte, sie aufzunehmen. „Jeder Entwicklung hin zu einer automatischen Verteilung von geschleppten Personen“ erteilte Kickl jedoch bereits im Vorfeld eine „klare Absage“, wie er betonte.