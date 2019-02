Salzburg-Wahlen Stadt: Berthold sieht Zeit reif für grüne Stadtchefin

Salzburg (APA) - Fünf Jahre lang war Martina Berthold Teil der Salzburger Landesregierung. 2018 verlor sie nach der Wahlniederlage der Grünen ihren Job als Landesrätin. Nun tritt die derzeitige Klubobfrau im Landtag als Spitzenkandidatin für die grüne Bürgerliste in der Landeshauptstadt an. Die 48-Jährige hat dabei ein klares Ziel: Sie möchte nach 184 Männern die erste Bürgermeisterin der Stadt Salzburg werden.

„Die Zeit ist nicht nur reif, dass eine Frau eine Chef-Position in der Politik übernimmt, sie ist auch reif für eine Person aus dem grünen Lager“, sagte Berthold im APA-Interview. Das Tief der Partei nach der Landtagswahl 2018 sei überwunden. Die Chancen, in die Stichwahl einzuziehen, stünden gut. Zudem habe man einen Generationenwechsel eingeleitet und eine Liste aus erfahrenen und neuen Gemeinderäten aufgestellt. „Wir werden mit einem großen Plus aussteigen. Die Stimmung ist gut, auch weil die Bürgerliste die Themen Klima, Umwelt und Soziales in dieser Kombination im Blick hat.“

Zugleich will Berthold Themen, „die nicht ursprünglich in der grünen DNA verankert sind“ offensiver angehen, etwa im Bereich Sicherheit oder Polizei. Und damit auch der zunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft entgegenwirken. „Das ständige Öl ins Feuer gießen ist unverantwortlich. Auch wenn ich eine bestimmte politische Linie vertrete, bin ich in der Stadt verantwortlich dafür, dass alle Menschen hier gut leben können.“

Als Wahlziel für den Gemeinderat erklärte Berthold, mindestens ein Mandat dazugewinnen und die knapp 16 Prozent in der Stadt bei der letzten Landtagswahl toppen zu wollen. Sie freue sich, nach der Wahl in die Fußstapfen vom Johann Padutsch zu treten, der 31 Jahre an der Spitze der Bürgerliste stand und seit 1992 Stadtrat ist. „Ich baue auf den Zielen und Visionen der Partei auf. Aber ich habe meine eigene Schuhgröße und werde meine eigene Färbung reinbringen.“

Angst, dass sie wie Padutsch für grüne Ideen mitunter keine Mehrheit bekommen könnte, habe sie nicht. „Bei Themen wie Wohnen oder Verkehr ist es an der Zeit, klarer anzupacken. Ich hoffe, dass vieles, was derzeit von den anderen Fraktionen plakatiert wird, über Lippenbekenntnisse hinausgeht.“ Es brauche in den Forderungen der Bürgerliste klare Ansagen und in Verhandlungen einen langen Atem. „Eine Verlängerung der Stadtregionalbahn vom Bahnhof bis zum Schloss Mirabell macht etwa nur Sinn, wenn die Bahn von Anfang an bis Hallein weitergeplant wird.“

Dass sie bei der Präsentation ihres Wahlprogramms rote Ideen aufgegriffen habe - Vbgm. Bernhard Auinger (SPÖ) sprach von einer „Liebeserklärung an die Sozialdemokratie“ - wies Berthold zurück. „Erstens kann uns nichts Besseres passieren, als wenn es Mehrheiten für wichtige Projekte gibt.“ Und zweitens habe Padutsch knapp 20.000 Wohnungen ermöglicht. „Ich glaube, dass uns hier eine große Kompetenz zugeschrieben wird - und vor allem eine, die sowohl den Sozial- wie auch den Umweltaspekt mit im Blick hat.“ Als Beispiel nannte sie etwa den Wunsch nach verpflichtenden Sozialraumanalysen vor der Planung von Wohnprojekten oder Dach- und Fassadenbegrünungen als Hitzeschutz im Sommer.

Dass ihr SPÖ und KPÖ wenig Glaubwürdigkeit beim Thema Wohnen vorwerfen, weil sie als Landespolitikerin die Reform der Wohnbauförderung oder die Legalisierung von Zweitwohnsitzen mitgetragen hat, sieht Berthold gelassen. „Es sind hier Veränderungen und Nachschärfungen geplant. Die Grünen haben sich im Land stark eingebracht, um das Wohnen sozialer und ökologischer zu machen, etwa was die Nutzung der Erdgeschosse oder die verwendeten Baustoffe betrifft.“

Am grünen Nein zur Erweiterung des Einkaufzentrums Europark will Berthold festhalten. „Es reicht, sich die Ortskerne im Umfeld der Stadt anzusehen. Es kann nicht sein, dass ein Standort so viel Kaufkraft abzieht.“ Auch will sie das versenkte Modell zur Direkten Demokratie wieder aus der Schublade holen. Nichts anfangen kann sie hingegen mit der von FPÖ und ÖVP aufgestellten Forderung nach einer Sicherheitswache. „Das ist eine populistische Ansage. Salzburg ist keine unsichere Stadt.“ Berthold sprach sich auch klar dagegen aus, auf Probleme immer sofort mit der Forderung nach Verboten zu reagieren. „Es gibt Bereiche, wo eine klare Ansage und Sanktionen wichtig sind, etwa wenn Gewalt im Spiel ist. Aber ich halte nichts davon, grundsätzlich mit einer Law-&-Order-Politik auf Herausforderungen zu antworten.“

Angst, dass Grün-Wähler in Salzburg zur SPÖ wechseln könnten, weil sie sich von den Sozialdemokraten einen stärkeren Gegenpol zu Türkis-Blau im Bund oder zum ÖVP-dominierten Land erwarten, hat Berthold nicht. „Ich erlebe in meinem Umfeld eher das Gegenteil. Ich kenne Rote, die die Bürgerliste unter meiner Führung wählen werden, weil sie meine Arbeit im Sozial- oder im Frauenbereich kennen.“