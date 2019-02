Betrunkener Taxilenker im Burgenland gestoppt - Führerschein weg

Neusiedl am See (APA) - Nach Hinweisen auf einen Alkolenker auf der B50 haben Polizisten am Mittwoch in Neusiedl am See ein Taxi gestoppt. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten rasch, dass der 32-jährige Lenker, der einen Krankentransport durchführte, betrunken war, berichtete die Polizei am Donnerstag. Ein bei ihm durchgeführter Test ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.

Dem 32-Jährigen wurde außerdem die Weiterfahrt untersagt. Den Polizisten erzählte der Mann, dass er bis in die frühen Morgenstunden auf der Geburtstagsfeier eines Freundes gewesen sei und dort hochprozentige Getränke zu sich genommen habe.