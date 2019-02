Kommunalkredit-Gewinn legte hoch zweistellig zu - Dividende gekürzt

Wien (APA) - Die 2015 privatisierte Kommunalkredit Austria hat für 2018 einen Gewinnsprung gemeldet. Die Ergebnisse lagen etwa zwei Drittel höher als 2017. Dennoch wird deutlich weniger an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Bank gehört einer britisch-irischen Investorengruppe rund um den deutschen Investmentbanker Patrick Bettscheider.

Für 2018 wird nun eine Dividende von 0,9 Mio. Euro vorgeschlagen, heißt es in einer Mitteilung zu den vorläufigen Zahlen. Zum Vergleich: In den zwei Jahren davor waren es 11,5 bzw. 32 Millionen gewesen. Anstelle einer hohen Ausschüttung werde heuer das Eigenkapital in der Bank gestärkt, verlautete am Donnerstag zur APA. Die harte Kernkapitalquote per Ende 2018 wurde mit 19,9 Prozent (Vorjahr: 23,5 Prozent) beziffert.

Die Kommunalkredit Austria ist der „gesunde“ Teil der alten Kommunalkredit, die nach der Notverstaatlichung in der Finanzkrise Ende 2008 zerteilt werden musste. Der Abbauteil liegt in der weiterhin staatlichen Abbaufirma KA Finanz. Mit der Privatisierung der Kommunalkredit Austria 2015 fielen von der EU verhängten Geschäftsbeschränkungen weg. Seit 2017 nimmt die auf Infrastrukturfinanzierungen konzentrierte Bank erstmals auch Spareinlagen privater Kundschaft entgegen.

Am Donnerstag hat die Bank vorläufige Zahlen für 2018 nach UGB/BWG, also Ergebnisse auf Einzelebene ohne Effekte aus den Beteiligungen, veröffentlicht. Ihr Ergebnis der Gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) legte demnach um 64,1 Prozent auf 30 Mio. Euro zu, der Nettogewinn (Jahresüberschuss nach Steuern) um 63,6 Prozent auf 30,9 Mio. Euro.

Vorstandschef Bernd Fislage führt die signifikante Steigerung vor allem auf starkes Wachstum des Neugeschäfts zurück. Deutlich zugelegt haben Zins- und Provisionsergebnisse. Leicht rückläufig war der Verwaltungsaufwand. Beim operativen Ergebnis gab es ein Plus von 66,7 Prozent auf 22,5 Mio. Euro. Die Cost-Income-Ratio (bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen) ist auf 68,1 (2017: 78,7) Prozent gesunken.

2018 wuchs das Finanzierungsvolumen im Neugeschäft um 89,2 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro, nach insgesamt 25 Transaktionen in 15 europäischen Ländern. In Polen war die Bank führend bei der Refinanzierung eines Autobahnabschnitts dabei, in Spanien (Zaragoza) ging es um eine Straßenbahnlinie, in Belgrad um die Mitfinanzierung einer Flughafenkonzession. Bei den Kundeneinlagen meldete die Bank einen Zuwachs um 55,3 Prozent auf eine Milliarde Euro.

