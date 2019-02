Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis im Minus

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis ist am Donnerstagvormittag gefallen. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London um 0,53 Prozent tiefer bei 62,36 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch stand er zuletzt bei 62,69 Dollar.

Damit konnte er nicht an seine Vortagesgewinne anknüpfen. Am Vortag hatten die wöchentlichen Daten zu den US-Lagerbeständen die Ölpreise angetrieben. In der vergangenen Woche waren die Ölvorräte zwar gestiegen, aber nicht so stark wie erwartet. Sie hatten um 1,3 Mio. auf 447,2 Mio. Barrel zugelegt, während Analysten von einem Anstieg um knapp 2 Mio. Barrel ausgegangen waren.

Im Frühhandel kam nun etwas Gegenwind vom Devisenmarkt. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten weiteren Leitwährungen auf. Da Öl im Dollar gehandelt wird, kann dies die Nachfrage außerhalb der USA abschwächen.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch auf 62,30 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Dienstag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 62,07 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich knapp behauptet. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.305,39 Dollar (nach 1.306,56 Dollar am Mittwoch) gehandelt.