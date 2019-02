Bregenzer Festspiele setzen weitere Vorstellung für „Rigoletto“ an

Bregenz (APA) - Wegen der anhaltend starken Ticket-Nachfrage haben die Bregenzer Festspiele in der kommenden Saison eine weitere Zusatzvorstellung für das Spiel auf dem See angesetzt. „Rigoletto“ wird damit nun an 27 Abenden auf der Seebühne aufgeführt, informierte das Festival am Donnerstag in einer Aussendung.

Die zusätzliche Vorstellung der Verdi-Oper findet am 8. August 2019 statt. Bereits im vergangenen Herbst erhielt dass das Sommerfestival einen zusätzlichen Seebühnen-Termin. Derzeit seien bereits mehr als die Hälfte der insgesamt 192.000 Tickets gebucht, hieß es aus dem Festspielhaus. In fast allen Kategorien gebe es aber noch freie Plätze. Premiere feiert das Stück mit der bekannten Arie „La donna e mobile“ am 17. Juli.