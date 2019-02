Masern - Hotelmitarbeiterin im Salzburger Pinzgau erkrankt

Salzburg/Zell am See (APA) - Aus Salzburg wird ein weiterer Masernfall gemeldet. In einem Hotel im Pinzgau ist eine Mitarbeitern erkrankt. Die Frau ist seit vergangenen Samstag nicht mehr im Dienst. Ihre Kollegen und die Gäste des Betriebs wurden und werden ausführlich informiert, hieß es in einer Aussendung des Landes. Zugleich werden der Impfstatus der Menschen im Hotel und im Umfeld der Erkrankten untersucht.