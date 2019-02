Ski-WM: Ergebnisse Abfahrtstraining Damen - Venier mit Torfehler 1.

Aare (APA) - Ergebnisse vom Abfahrtstraining der alpinen Ski-Damen auf verkürzter Strecke bei der WM in Aare am Donnerstag:

1. * Stephanie Venier (AUT) 1:02,66 Min. - 2. Wendy Holdener (SUI) 0,09 Sek. - 3. ex aequo Ricarda Haaser (AUT) und Tamara Tippler (AUT) je 0,19 - 5. Ester Ledecka (CZE) 0,20 - 6. Corinne Suter (SUI) 0,23 - 7. Joana Hählen (SUI) 0,36 - 8. ex aequo Michaela Wenig (GER) und Lara Gut-Behrami (SUI) je 0,37 - 10. Nicole Schmidhofer (AUT) 0,43 - 11. Lin Ivarsson (SWE) 0,53 - 12. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 0,54 - 13. Lisa Hörnblad (SWE) 0,85 - 14. * Marie-Michele Gagnon (CAN) 0,87 - 15. ex aequo Sofia Goggia (ITA) und Kira Weidle (GER) 0,90 - 17. Ilka Stuhec (SLO) 0,92 - 18. Nadia Fanchini (ITA) 1,02 - 19. Nicol Delago (ITA) 1,03 - 20. Petra Vlhova (SVK) 1,11. Weiter: 24. * Franziska Gritsch (AUT) 1,21. Nicht am Start: Ramona Siebenhofer (AUT), Christina Ager (AUT), Lindsey Vonn (USA), Viktoria Rebensburg (GER)

* Läuferinnen mit Torfehler