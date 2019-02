Wiener Börse (Mittag) - ATX im Mittagshandel klar im Minus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Mittagshandel schwächer tendiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.019,99 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 22,85 Punkten bzw. 0,75 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -1,00 Prozent, FTSE/London -0,11 Prozent und CAC-40/Paris -0,55 Prozent.

Der heimische Leitindex verzeichnete im Eröffnungshandel zunächst leichte Gewinne, rutschte aber rasch in den roten Bereich ab. Die europäischen Leitbörsen notierten ebenfalls im Minus. Zuvor hatten bereits die Aktienmärkte in Japan und den USA Verluste verzeichnet.

Bei den Einzelwerten in Wien rutschten die Aktien der voestalpine nach Zahlen deutlich um 5,14 Prozent auf 25,84 Euro und damit ans ATX-Ende ab. Der Linzer Stahlkonzern hat seinen Gewinn in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2018/19 gegenüber der Vorjahresperiode halbiert. Unter dem Strich blieb ein Ergebnis von 275,7 Mio. Euro nach 555,9 Mio. Euro im Vorjahr. Im Sommer belastete die umfassende Erneuerung eines Großhochofens in Linz, im Herbst kam es zu Betriebsstillständen im US-Werk in Texas.

Sehr schwach zeigten sich außerdem die Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) mit einem Minus von 4,02 Prozent auf 22,67 Euro. Am Vortag hatte die RBI-Aktie nach einer angekündigten Dividendenerhöhung noch um knapp ein Prozent zugelegt.

Dagegen knüpften die OMV-Titel mit einem Plus von 1,35 Prozent auf 45,83 Euro an ihre Vortagesgewinne an und setzten sich an die ATX-Spitze. Der Öl- und Gaskonzern hatte am Mittwoch ebenfalls Zahlen vorgelegt. Das Unternehmen hatte 2018 seinen Periodenüberschuss mehr als verdoppelt, was der Aktie ein Plus von 4,75 Prozent eingebracht hatte.

Fester tendierten im Frühhandel außerdem die Verbund-Papiere mit einem Plus von 0,85 Prozent auf 44,96 Euro. Die Titel des Stromkonzerns sind seit Jahresbeginn um über 21 Prozent gestiegen und damit stärker als die übrigen ATX-Werte. Bereits im Vorjahr waren sie mit einer Jahresperformance von plus 85 Prozent der beste Titel im Leitindex gewesen.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX um 9.26 Uhr bei 3.050,88 Punkten, das Tagestief lag gegen Mittag bei 3.019,19 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,72 Prozent tiefer bei 1.526,36 Punkten. Im prime market zeigten sich acht Titel mit höheren Kursen, 27 mit tieferen und zwei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.182.729 (Vortag: 1.065.148) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 32,64 (28,16) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher voestalpine mit 355.270 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 9,30 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA230 2019-02-07/12:15