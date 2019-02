16-Jähriger mit CO2-Waffe in Krisenzentrum in Wien festgenommen

Wien (APA) - Einen Großeinsatz der Wiener Polizei hat ein 16-jähriger Bursche mit einer täuschend echt aussehenden CO2-Pistole am Mittwoch ausgelöst. Der Somalier war zunächst in der Wohnung eines Freundes, der Besuch eines Sozialbetreuers hatte. Dieser bemerkte die Waffe und sprach den Burschen darauf an, woraufhin dieser flüchtete. Im Krisenzentrum in Währing wurde der Jugendliche dann festgenommen.

Der Sozialbetreuer wusste, dass der 16-Jährige dort untergebracht ist und verständigte das Krisenzentrum. Mitarbeiter wiederum alarmierten die Polizei, als der Jugendliche dorthin zurückkehrte. Mehrere Streifenbeamten positionierten sich rund um das Gebäude, Beamte der WEGA nahmen den Jugendlichen in seinem Zimmer zunächst fest und stellten die Waffe sicher. Erst bei genauer Begutachtung stellte sich heraus, dass es eine CO2-Pistole war. Gegen den Burschen wurde ein Waffenverbot ausgesprochen. Die Pistole habe er von einem Freund, dessen Namen oder Kontaktdaten wüsste er aber nicht, beschied er den Polizisten.