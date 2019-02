Venezuela-Krise - Kreml: Asyl für Maduro wird nicht erwogen

Moskau/Caracas (APA/dpa) - Im Falle eines Sturzes von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro gibt es nach Angaben des Kreml keine Überlegungen, dem Linksnationalisten politisches Asyl in Russland zu gewähren. Diese Frage stelle sich nicht, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau der Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge. Darüber war zuletzt in russischen Medien spekuliert worden.

So schlug die Boulevardzeitung „Moskowski Komsomolez“ vor, Russland könne „seinem Freund Maduro politisches Asyl gewähren“. Peskow wies zudem Spekulationen zurück, wonach der Kreml angeblich nicht mehr daran glaubt, dass sich Maduro an der Macht halten kann. Der Kreml-Sprecher sagte: „Nein, die Position des Kremls hat sich überhaupt nicht verändert.“

Der Druck auf den Staatschef in dem südamerikanischen Land wächst. Der oppositionelle Parlamentschef und selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaidó wird seit Montag von zahlreichen europäischen Ländern anerkannt.

Schon zuvor hatten ihn die USA und Kanada sowie mehrere lateinamerikanische Regierungen als rechtmäßigen Übergangspräsidenten akzeptiert. Russland steht dagegen neben wenigen weiteren Ländern an der Seite von Maduro.