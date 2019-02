Leitbörsen in Fernost uneinheitlich

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Donnerstag keine klare Richtung zeigt. In Japan gab es leichte Verluste während in Australien und Singapur die Leitindizes deutlich anzogen. Aus China kamen unterdessen keine Impulse - dort stehen wegen der Neujahrswoche noch immer die Handelsplätze still.

Der Nikkei-225 Index in Tokio fiel um 122,78 Zähler oder 0,59 Prozent auf 20.751,28 Punkte. In Korea zeigte sich der Leitindex Kospi nahezu unverändert bei 2.203,42 Punkten.

Aktien des japanische Technologieinvestors Softbank sprangen am Donnerstag um mehr als 17 Prozent nach oben. Softbank nimmt nach einem Gewinnsprung im abgelaufenen Quartal einen milliardenschweren Aktienrückkauf in Angriff. In den nächsten elf Monaten würden 112 Millionen Anteilsscheine im Wert von umgerechnet 4,8 Milliarden Euro zurückerworben.

Zwei Autowerte fanden sich in Japan ebenfalls unter den Tagesgewinnern - Mazda und Subaru stiegen jeweils um mehr als 6 Prozent und lagen damit weit vorne an der Kurstafel. Der Autobauer Mazda hatte zuletzt die Gewinnerwartung für das Gesamtjahr auf 80 Mrd. Yen nach oben geschraubt. Jedoch verkaufte der Konzern vor allem auf dem chinesischen Markt deutlich weniger Modelle als noch im Vorjahr. Subaru hatte Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt. Die Autoverkäufe gingen dabei weltweit um mehr als 5 Prozent zurück.

Der All Ordinaries Index in Sydney stieg 67,3 Zähler oder 1,10 Prozent auf 6.159,10 Einheiten. In Australien zogen vor allem die Bankwerte an und schoben den Leitindex deutlich in die Gewinnzone. Macquarie stiegen um 2,10 Prozent, Westpac um 1,93 Prozent und ANZ legten um 1,70 Prozent zu.

Im Nachspiel um den veröffentlichten Bericht des Bankenuntersuchungsausschusses („Royal Banking Commission“) zog am Donnerstag überraschend der Bankenriese National Australia Bank (NAB) Konsequenzen. CEO Andrew Thorburn sowie der Vorstandsvorsitzende Ken Henry traten zurück. NAB, das viertgrößte australische Bankhaus, war durch den Bericht der Kommission unter besonderen Druck geraten. Anleger begrüßten offenbar die Entscheidung - die Aktie stieg um 1,26 Prozent.

Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 36.971,09 Zählern mit minus 4,14 Punkten oder 0,01 Prozent. Die indische Notenbank hat am Donnerstag mit einer überraschenden Absenkung des Leitzinses aufhorchen lassen. Wie die Reserve Bank of India (RBI) mitteilte, sinkt das Zinsniveau um 0,25 Punkte auf 6,25 Prozent. Die Zentralbank begründete ihren Schritt mit der verhaltenen Inflation.