Brexit - Thyssen hofft auf Respektierung des EU-Arbeitsrechts

Brüssel (APA) - EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen hofft auch nach dem Brexit auf eine Respektierung des EU-Arbeitsrechts in Großbritannien. Thyssen erklärte am Donnerstag, allerdings „wissen wir nicht, was die Briten wollen. Ab dem Moment, wo sie nicht mehr Mitglied der EU sind, sind sie frei zu tun, was sie wollen“.

Thyssen nahm zu der am selben Tag von den drei EU-Institutionen im Grundsatz beschlossenen Einigung für transparentere und verlässlichere Arbeitsbedingungen für atypisch Beschäftigte Stellung. Die Kommissarin betonte, die Umsetzung werde drei Jahre dauern und es liege an den einzelnen EU-Staaten, dies zu tun. Doch werde die Kommission die Lage überwachen.

Befragt, ob die jüngsten Aussagen von Labour-Chef Jeremy Corbyn über fünf Bedingungen für das Brexit-Austrittsabkommen einschließlich der Arbeitsstandards positiv seien, sagte Thyssen, sie sei immer froh, wenn soziale Standards respektiert würden. Doch könne man auch dies heute nicht kommentieren. Man werde sehen, ob es einen Einfluss auf den Brexit gebe.