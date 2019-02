Juncker und May vereinbaren weiteres Treffen vor Ende Februar

Brüssel (APA) - Die EU wird nach Worten von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker keine Neuverhandlungen des britischen Austrittsvertrags akzeptieren. Die EU-Kommission betonte nach einem Treffen Junckers mit der britischen Premierministerin Theresa May am Donnerstag in Brüssel, beide würden einander vor Ende Februar erneut treffen.

Juncker sei offen für zusätzliche Formulierungen in der politischen Erklärung, die in Hinblick auf die künftigen Beziehungen verabschiedet werden soll, erklärte die EU-Kommission. Der neue britische Brexit-Minister Stephen Barclay wird Montag kommender Woche in Straßburg mit EU-Chefverhandler Michel Barnier zusammentreffen, teilte die Kommission außerdem mit.