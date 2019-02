Sozialamtsleiter erstochen: Tirol sieht öffentliche Gebäude gesichert

Innsbruck (APA) - In Tirol gibt es bestehende Sicherheitskonzepte für alle Landesgebäude. Diese würden immer wieder, so auch aktuell, überarbeitet und sofern notwendig auch umgehend angepasst und aktualisiert werden, teilte Landesamtsdirektor Herbert Forster am Donnerstag auf APA-Anfrage mit. Der Vorfall in Dornbirn sei zwar nicht Anlass der Überarbeitung, er werde aber jedenfalls einfließen, hieß es.

„Der Schutz der Bediensteten in der Tiroler Landesverwaltung ist uns sehr wichtig - nicht nur der Schutz vor Arbeitsunfällen, sondern auch der Schutz vor Aggressionen jeglicher Art“, so Forster. Im Landesdienst gebe es seit vielen Jahren regelmäßig Schulungen und Workshops für einen professionellen Umgang speziell auch mit verhaltensauffälligen Kunden, erklärte der Landesamtsdirektor. Dazu würden auch Maßnahmen zur Deeskalation zählen.

Im Landhaus und auf den Bezirkshauptmannschaften gebe es täglich bis zu 250 persönliche Kontakte mit Bürgern, hieß es. Für alle Mitarbeiter mit Parteienverkehr gibt es einen Notruf am Telefon - eine SOS-Taste - mit dem ein ausgewählter Kreis an Mitarbeitern alarmiert werden kann. Zudem werden die Haupteingänge der BH-Gebäude und „weitere neuralgische Wartebereiche“ mit Videokameras überwacht. Vereinzelt gebe es auch eine Überwachung durch einen privaten Sicherheitsdienst. Die Funktionsfähigkeit der Alarmanlagen werde laufend getestet.

An den Schaltern gibt es laut Auskunft des Landes zum Teil auch Notruftaster mit einer direkten Verbindung zum Polizeinotruf. Bei verhaltensauffälligen Kunden wird außerdem bereits bei der Anmeldung ein zusätzlicher Sachbearbeiter hinzugezogen. Mitarbeiter mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis wurden einen Taschenalarm ausgestattet. Bei lautstarken Auffälligkeiten oder sonstigen Besonderheiten seien Mitarbeiter zudem angewiesen, die Polizei zu alarmieren. Dies komme allerdings sehr selten in Einzelfällen vor, hieß es.