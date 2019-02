UniCredit-Chef - „Hauptquartier bleibt in Mailand“

Wien/Mailand (APA) - Der Chef der Bank Austria-Mutter, Jean-Pierre Mustier, will im Rahmen des neuen strategischen Plans 2020-2023, der am 3. Dezember in London vorgestellt wird, ein „vernünftiges Wachstum“ vorantreiben. Natürlich müsse das konjunkturelle Umfeld berücksichtigt werden, sagte Mustier bei einer Telefonkonferenz nach Vorstellung der vorläufigen Jahresergebnisse 2018.

UniCredits Hauptquartier werde in Mailand bleiben.“Wir sind eine Bank, die in Italien ihren Hauptsitz hat und wir sind darüber glücklich. Das wird so bleiben“, sagte Mustier. UniCredit sei eine Bank, die sich auf gesamteuropäischer Ebene entwickeln wolle. Gerüchte zu möglichen Fusionen mit anderen Häusern bezeichnete der Franzose als haltlos.

Die Mailänder Börse reagierte weiterhin positiv auf die Nachrichten von UniCredit.

