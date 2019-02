Streit um Bienenrassen sorgt in Kärnten wieder für Wirbel

Klagenfurt (APA) - Ein seit Jahren köchelnder Konflikt um Bienenrassen sorgt in Kärnten wieder für Wirbel. Grob gesagt geht es um Verfechter der heimischen Carnica (auch Kärntner bzw. Krainer Biene) gegen Imker, die mit anderen, eventuell ertragreicheren Bienen arbeiten möchten. Anlass ist eine Novelle zum Bienenwirtschaftsgesetz. Weil die Wogen derartig hochgehen, wurde nun die Begutachtungsfrist verlängert.

Die Debatte geht emotional tief, in der Vergangenheit gab es ob der Auseinandersetzung unter anderem Anzeigen, Selbstanzeigen und Funktionärsrücktritte. „Ich nehme das sehr ernst“, sagte der zuständige Landesrat Martin Gruber (ÖVP) mit Verweis auf 80 eingegangene Stellungnahmen zur Novelle. Nun soll wieder verhandelt werden. Streitpunkt zwischen den beiden Imker-Verbänden sind im Entwurf vorgesehene Freizonen, in denen auch andere Bienenrassen bzw. Hybride gezüchtet werden können. Viele Imker lehnen diese ab, weil sie eine Rassenvermischung befürchten. De facto gibt es aber bereits andere Bienenrassen in Kärnten, von der Seite dieser Imker wird argumentiert, dass es eine Carnica-Reinzucht ohnehin kaum gebe.

„Kärnten bleibt ein Carnica-Schutzgebiet“, beruhigt Gruber nun, das stehe auch in der Novelle so. „Über Freizonen reden wir einzig und allein in den Bezirken Wolfsberg und St. Veit. Weil es dort regional seit Jahrzehnten neben der Carnica überwiegend andere Bienen gibt.“ Carnica-Imker müssten auch keine Vermischung befürchten, weil das Land im Falle die Kosten für den Austausch der Königinnen übernehme. 50.000 Euro stehen dafür laut Gruber heuer zur Verfügung, bei Bedarf werde der Betrag verdoppelt. Den Vorwurf, die Novelle legalisiere Verstöße gegen die bisherige Gesetzeslage, weist Gruber zurück. „Das Gesetz wurde vollzogen. Aber zum äußersten Mittel, dem Töten von tausenden Bienenköniginnen allein im Lavanttal, bin ich nicht bereit.“