Fußball: Leverkusen nach Cup-Aus in Liga auf Wiedergutmachung aus

Mainz (APA/dpa) - Bayer Leverkusen ist nach dem blamablen Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Heidenheim (1:2) in der deutschen Fußball-Bundesliga auf Wiedergutmachung aus. Mit einem Sieg am Freitag (20.30 Uhr) beim FSV Mainz könnte das Team von ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic und Ersatztormann Ramazan Özcan in der Tabelle vorübergehend auf einen Europa-League-Platz klettern.

„An einen Tabellenplatz zu denken, bringt uns nichts“, betonte Leverkusen-Trainer Peter Bosz. „Wir müssen uns auf das Spiel fokussieren und wollen es besser als in Heidenheim machen.“ In der Liga haben die Leverkusener mit dem jüngsten 3:1 gegen Titelverteidiger Bayern München vier ihrer vergangenen fünf Spiele gewonnen. Baumgartlinger darf auf einen Platz in der Startformation hoffen, Dragovic dürfte mit der Ersatzbank vorlieb nehmen müssen.

Programm der 21. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga am Wochenende:

Freitag (20.30 Uhr): FSV Mainz (Onisiwo, ohne Mwene/verletzt) - Bayer Leverkusen (Baumgartlinger, Dragovic, Özcan)

Samstag: Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim (Grillitsch, Posch, Ch. Baumgartner), RB Leipzig (Sabitzer, Laimer, Ilsanker) - Eintracht Frankfurt (Hinteregger, Trainer Hütter), Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC Berlin (Lazaro), Hannover 96 (Wimmer, Sahin-Radlinger) - 1. FC Nürnberg (Margreitter, Jäger), SC Freiburg (Lienhart) - VfL Wolfsburg (Pervan/alle 15.30 Uhr), Bayern München (Alaba) - Schalke 04 (Burgstaller, ohne Schöpf/verletzt)

Sonntag: Werder Bremen (Harnik, Friedl) - FC Augsburg (Gregoritsch, Danso, Teigl/15.30 Uhr), Fortuna Düsseldorf (K. Stöger, Suttner) - VfB Stuttgart (18.00 Uhr)