Sozialamtsleiter erstochen - Kärnten prüft Schutzmaßnahmen

Klagenfurt (APA) - In Kärnten sollen Schutzmaßnahmen für Landesbedienstete geprüft und mögliche Verbesserungspotenziale erhoben werden. Das kündigte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Donnerstag in Reaktion auf die Bluttat auf der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn an. Kritik kam unterdessen von der Zentralpersonalvertretung am Amt der Kärntner Landesregierung - sie bemängelte fehlenden Schutz.

Wie Kaiser bekannt gab, sollen „alle öffentlich zugänglichen Gebäude der Landesverwaltung“ einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden. Die Landesamtsdirektion wurde bereits mit der „Evaluierung und Erhebung möglicher und notwendiger Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen“ beauftragt.

Die Tat in Vorarlberg sei nur „die Spitze des Eisbergs“, was Aggressionen bei Kundenkontakten angeht, hieß es am Donnerstag von Gernot Nischelwitzer, dem Obmann der Zentralpersonalvertretung am Amt der Kärntner Landesregierung. Man wisse, dass es keinen hundertprozentigen Schutz vor Angriffen gebe - „aber uns fällt auf, dass nicht einmal in sensiblen Bereichen Schutzmaßnahmen ergriffen werden“. Etwa im Verwaltungszentrum des Landes - obwohl hier oft eine „sehr kritische Klientel“ anwesend sei, trenne die Mitarbeiter von den Klienten nicht einmal eine Glasschutzwand. Auch die Eingangsbereiche in den Bezirkshauptmannschaften seien „völlig unzureichend gesichert“.

Auf APA-Anfrage konkretisierte Nischelwitzer am Donnerstag seine Kritikpunkte - es komme auch in Kärnten öfter vor, dass Klienten auf Ämtern mit Gegenständen werfen, Gewaltdrohungen ausstoßen, unter medikamentösem Einfluss stehen oder aus anderen Gründen die Kontrolle verlieren. Auch dass Leute Kampfhunde aufs Amt mitbringen, sei keine Seltenheit. „Für jede Bezirkshauptmannschaft und das Verwaltungszentrum wäre die Einrichtung einer Schleuse mit Metalldetektor zu begrüßen“, sagte der Personalvertreter. Der Idee, wie in der Steiermark Pfeffersprays an die Mitarbeiter auszugeben, kann Nischelwitzer einiges abgewinnen: „Das wäre sicher nicht die schlechteste Maßnahme. Es wäre zum Beispiel für Kollegen im Außendienst zu empfehlen, etwa für Sozialarbeiter, die im Einsatz plötzlich zum Prellbock in Familien werden.“

In den Amtsgebäuden der Stadt Klagenfurt gelten künftig strengere Sicherheitsmaßnahmen, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Bereits seit drei Jahren versieht ein Security-Mitarbeiter in der Abteilung Soziales seinen Dienst, außerdem wurde ein Alarmsystem mit direktem Kontakt zur Polizei eingeführt. In einem neu umgebauten Amtsgebäude werde es künftig eine Portiersloge geben, ein Zutritt für Klienten zu Büros soll nur mehr nach Anmeldung möglich sein. Und auch das Rathaus-Foyer in der Landeshauptstadt soll adaptiert werden - für „eine etwaige Verschärfung der Sicherheitssituation“ werden auch Verkabelungen für eine Sicherheitsschleuse verlegt.

Keinen großen Handlungsbedarf sieht man im Landhaus in Klagenfurt, wo der Landtag seine Sitzungen abhält und die politischen Klubs zu finden sind. „Ein Portier am Eingang übernimmt die Grundkontrolle, aber es gibt keine Identitätskontrolle“, sagte Landtagsdirektor Robert Weiß auf APA-Anfrage. Bei öffentlichen Sitzungen sind Mitarbeiter des Klagenfurter Ordnungsamtes an den Eingängen postiert, es gibt aber keine elektronischen Kontrollen. „Da wir nicht eine unmittelbar vollziehende Behörde - wo individuelle Rechte eingeschränkt werden - sind, sind wir grundsätzlich der Meinung, dass das Landhaus ein offenes Haus bleiben soll“, sagte Weiß. Adaptierungen könnten vorgenommen werden: „Aber Schranken, wie etwa bei Gerichten, wollen wir nicht implementieren.“