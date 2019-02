Ski-WM: Ergebnisse Abfahrtstraining Herren - Mayer vor Reichelt

Aare (APA) - Ergebnisse vom Abfahrtstraining der alpinen Ski-Herren bei der WM in Aare am Donnerstag:

1. Matthias Mayer (AUT) 1:18,85 Min. - 2. * Hannes Reichelt (AUT) +0,28 Sek. - 3. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 0,30 - 4. Kjetil Jansrud (NOR) 0,47 - 5. Aksel Lund Svindal (NOR) 0,55 - 6. Beat Feuz (SUI) 0,58 - 7. Ryan Cochran-Siegle (USA) 0,64 - 8. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 0,70 - 9. Carlo Janka (SUI) 0,76 - 10. Maxence Muzaton (FRA) 0,78 - 11. Travis Ganong (USA) 0,80 - 12. Mauro Caviezel (SUI) 0,81 - 13. Johan Clarey (FRA) 0,92 - 14. Otmar Striedinger (AUT) 0,93 - 15. Brice Roger (FRA) 1,02 - 16. Nicolas Rafffort (FRA) 1,06 - 17. Daniel Danklmaier (AUT) 1,09 - 18. Josef Ferstl (GER) 1,24 - 19. Niels Hintermann (SUI) 1,25 - 20. Vincent Kriechmayr (AUT) 1,26. Weiter: 21. Christian Walder (AUT) 1,27 - 23. Romed Baumann (AUT) 1,33 - 24. Dominik Paris (ITA) 1,37 - 59. Marco Schwarz (AUT) 3,43.

* Läufer mit Torfehler