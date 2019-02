Gericht: Verbot kurdischer Demo in Düsseldorf war rechtswidrig

Düsseldorf/Afrin (APA) - Das Verbot einer kurdischen Anti-Kriegs-Demonstration in Deutschland ist laut Urteil des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts von Mittwoch rechtswidrig gewesen, berichteten deutsche Medien am Mittwoch. Die Polizei hatte die Versammlung „Stoppt den Krieg in Afrin“ mit der Begründung untersagt, das Demokratische Gesellschaftszentrum der KurdInnen in Deutschland (Nav-Dem) gehöre zur PKK.

Die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) ist in Deutschland verboten und wird von der Türkei als Terrororganisation eingestuft. Das Gericht hielt die Annahme der Polizei für falsch und entschied, dass die Behörden mit dem Versammlungsverbot gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen hätten. Die Polizei habe andere Mittel wie Auflagen nicht geprüft, hieß es laut dem Sender WDR. Für die Argumentation, dass es bereits in der Vergangenheit Ausschreitungen gegeben hätte und verbotene Fahnen geschwenkt worden seien, sah das Verwaltungsgericht keine hinreichenden Belege.

Der kurdische Verein Nav-Dem hatte die Versammlung für den 24. Februar 2018 geplant. Bereits im vergangenen Jänner hatte die Polizei eine andere Großdemonstration der Nav-Dem in Köln vorzeitig aufgelöst, was sie ebenfalls damit begründete, dass die Teilnehmer verbotene Öcalan-Fahnen geschwenkt und gegen Versammlungsauflagen verstoßen hätten. Das Zeigen von Symbolen der PKK und ihrem in der Türkei inhaftierten Anführer Abdullah Öcalan ist in Deutschland untersagt und strafbar.