New York (APA) - Knapp nach 15.30 Uhr, zur Eröffnung der Börsensitzung in New York, halten die wichtigsten Indizes bei folgenden Ständen:

~ Index Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt Dow Jones Ind. 25.216,49 -173,81 -0,68 25.390,30 S & P 500 2.713,81 -17,80 -0,65 2.731,61 Nasdaq 7.308,73 -66,55 -0,90 7.375,28 Composite ~

~ ISIN US6311011026 US2605661048 US78378X1072 ~ APA391 2019-02-07/15:32