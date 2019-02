Visegrad-Gruppe tagt am 18. und 19. Februar in Jerusalem

Jerusalem (APA/AFP) - Das nächste Gipfeltreffen der vier Visegrad-Staaten Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn findet am 18. und 19. Februar gemeinsam mit Israel in Jerusalem statt. Prag und Bratislava gaben am Donnerstag die Teilnahme ihrer Regierungschefs Andrej Babis und Peter Pellegrini bekannt. Aus Warschau und Budapest gab es zunächst keine Mitteilung dazu.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hatte im Juli 2017 auf Einladung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban an einem Visegrad-Gipfel in Budapest teilgenommen. Dort verabschiedeten die fünf Staaten eine gemeinsame Erklärung zum Ausbau der gegenseitigen Beziehungen. Das Gipfeltreffen in Israel hatte ursprünglich bereits 2018 stattfinden sollen.

Am diesjährigen Treffen der Visegrad-Gruppe in Bratislava nahm am Donnerstag die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel teil. Thema waren neben Bedenken der Visegrad-Staaten gegenüber dem deutsch-russischen Projekt der Erdgaspipeline Nord Stream 2 außen- und europapolitische Themen. Die Visegrad-Staaten nehmen häufig EU-kritische Positionen ein - etwa in ihrer Ablehnung der Flüchtlingsaufnahme.