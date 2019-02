Dusch-WCs und spülrandlose Toiletten: Villeroy & Boch mit Umsatzplus

Frankfurt (APA/dpa) - Dank einer hohen Nachfrage nach spülrandlosen Toiletten und Dusch-WCs macht der Keramikhersteller Villeroy & Boch bessere Geschäfte. Der Umsatz wuchs 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 2,0 Prozent auf 853,1 Mio. Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Der Gewinn legte um 13,8 Prozent auf 33,9 Millionen Euro zu. Die Mitarbeiterzahl sank leicht auf knapp 8.000.

Ende 2018 standen in der Sparte Bad und Wellness noch Aufträge in Höhe von knapp 50 Mio. Euro in den Büchern. Dies entspreche wieder dem langjährigen Durchschnitt, nachdem Ende 2017 Aufträge in Höhe von 96 Mio. Euro schwer bedient werden konnten. Nach einer Erweiterung der Produktionsanlagen könnten Kunden jetzt wieder mit einem zeitlich geringeren Vorlauf bestellen, hieß es.

In Deutschland seien neben den spülrandlosen Toiletten, die leichter zu reinigen sind, auch dünnwandige Waschbecken-Unterschränke stark nachgefragt. Im Ausland konnte das Unternehmen mit Sitz im saarländischen Mettlach vor allem in der Asien-Pazifik-Region punkten. Im Bereich Bad und Wellness wurde dort beim Umsatz erstmals die 100-Millionen-Euro-Marke „geknackt“ (plus 33,4 Prozent). Bei chinesischen Kunden waren Dusch-WCs angesagt. Im laufenden Geschäftsjahr will das Unternehmen seinen Umsatz und seinen operativen Gewinn (Ebit) um drei bis fünf Prozent steigern.

~ WEB http://www.villeroyboch-group.com/de/ ~ APA412 2019-02-07/16:05