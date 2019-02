München/Paris (APA/dpa/Reuters) - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat überraschend seine Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz in der kommenden Woche abgesagt. Die Absage sei bereits am vergangenen Freitag erfolgt, sagte ein Sprecher am Donnerstag.

Die Münchner Sicherheitskonferenz bestätigte einen entsprechenden Bericht der „Süddeutschen Zeitung“. Ursprünglich war in München ein gemeinsamer Auftritt mit Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel geplant.