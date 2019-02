Bomben aus Kriegszeit gefunden 2 - 750 Passagiere warteten auf Flüge

Rom (APA) - Nachdem der römische Flughafen Ciampino wegen des Fundes von drei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg am Donnerstagnachmittag geschlossen wurde, warteten Hunderte Passagiere auf Informationen zu ihren geplanten Flügen. Etwa 750 Passagiere saßen auf dem Flughafen fest.

Die Betreibergesellschaft des Flughafens verteilte Getränke an die Passagiere. Viele von ihnen wurden per Bus zum größten römischen Flughafen Fiumicino geführt. Noch unklar war am Donnerstagnachmittag, wie lange der Airport Ciampino geschlossen bleibt, von dem viele Ryanair-Flüge abheben. Die drei Bomben sollen in Grotten unweit der Ortschaft Ciampino gesprengt werden, teilte das Heer mit.